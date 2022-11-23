Москву начали украшать к Новому году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сотрудники комплекса городского хозяйства начали монтаж декоративных праздничных конструкций на улицах Москвы в рамках подготовки к новогодним и рождественским торжествам, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства столицы Петр Бирюков.

"На улицах, площадях, в парках и скверах, общественных пространствах установим световые декоративные конструкции. Особую атмосферу создадут главные символы праздника – новогодние ели, которые украсят разноцветные шары и гирлянды", – заявил он.

По словам Бирюкова, в преддверии Нового года на столичных улицах изменится режим работы архитектурно-художественной подсветки. Пешеходные зоны Бульварного кольца по традиции украсят светящимися цифрами "2023" и световыми тоннелями, а на Тверской, Пушкинской и Манежной площадях, а также в Камергерском переулке и Новопушкинском сквере установят световые арки. Кроме того, световые консоли установят на опорах освещения на мостах и вдоль центральных улиц.

"Для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях. Используем имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника", – сказал Бирюков.

Вице-мэр пояснил, что за последние годы в столице сформировался достаточный запас праздничных элементов многократного использования, который делает возможным полноценное украшение города без дополнительных затрат.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в ходе голосования на "Активном гражданине" больше 80% москвичей высказались в пользу празднования Нового года. Но при этом больше половины из них предложили отказаться от фейерверков и больших уличных гуляний.

Таким образом, в этом году из праздничных мероприятий в Москве сохранятся только детские, в том числе "Елка мэра", а также фестиваль "Путешествие в Рождество", программа которого будет включать праздничные экскурсии и кулинарные мастер-классы.

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