Собянин: москвичи поддержали проведение Нового года и праздничное оформление города

Фото: телеграм-канал ''Мэр Москвы Сергей Собянин''

Порядка 300 тысяч жителей столицы проголосовали за формат проведения Нового года на портале "Активный гражданин". Об этом сообщил Сергей Собянин.

"Голосование на "Активном гражданине" о формате празднования Нового года привлекло огромное внимание москвичей. Всего свое мнение высказали около 300 тысяч человек", – написал он в своем телеграм-канале.

Мэр уточнил, что 29% горожан захотели, чтобы праздник провели в привычном формате. Больше половины жителей столицы (52%) выступили с предложением отказаться от массовых гуляний.

"От проведения фейерверков и больших уличных концертов в этом году также считаем целесообразным воздержаться. Но вместе с тем праздники Москва встретит светлой и украшенной, как это и подобает нашему любимому городу", – отметил Собянин.

По его словам, на "Елку Мэра", которую планируется провести в столице, будут приглашены дети мобилизованных граждан, а также ребята из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

Собянин также рассказал, что в этом году планируется организовать фестиваль "Путешествие в Рождество". Программа фестиваля будет включать в себя, в том числе праздничные экскурсии и кулинарные мастер-классы.

По словам градоначальника, дети мобилизованных и ребята из новых регионов РФ получат возможность прийти на главный каток страны, который развернется на ВДНХ. Вход для них будет свободный. Помимо уличных мероприятий, дети также смогут посетить постановки в городских учреждениях культуры.

"Во многих парках и на фестивальных площадках будет открыт сбор гуманитарной помощи. А дети смогут воспользоваться Почтой Деда Мороза, чтобы отправить поздравительные открытки нашим воинам и жителям новых регионов", – заключил мэр.

Накануне Собянин предложил жителям города выбрать формат празднования Нового года самим. Он назвал новогодние и рождественские праздники самыми любимыми и светлыми.

Высказать свое мнение по поводу празднования Нового года в Москве можно по ссылке. На выбор представлены несколько вариантов. Горожане могут проголосовать, в том числе и за то, чтобы праздник отмечать "так же, как и в прошлые годы, а вырученные от проведения мероприятий средства направить на поддержку участников специальной военной операции".



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