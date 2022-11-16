Собянин: москвичи проголосуют за формат празднования Нового года на "Активном гражданине"

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Сергей Собянин предложил предоставить москвичам возможность самостоятельно определить формат празднования Нового года в столице посредством голосования на портале "Активный гражданин". Об этом мэр города написал в своем блоге.

По его словам, новогодние и рождественские праздники в России являются самыми любимыми и светлыми. Собянин напомнил, что новогодние торжества в Москве проходили даже в самые трагические моменты, в том числе во время Битвы под Москвой в 1941 году, когда миллионы семей переживали личную трагедию.

"Казалось бы, ни о каких праздниках не могло быть и речи. Страна должна была погрузиться в непрекращающийся траур. Но если мы обратимся к хронике тех лет, то увидим, что это не так. Назло невзгодам, назло врагам – в окопах и блиндажах, в бомбоубежищах, на заводах и фабриках, в Большом театре, в городских парках решили сделать праздник для детей и взрослых", – написал Собянин.

Мэр отметил, что самым страшным является впадание в депрессию и уныние, которые приводят к отказу от традиций и человеческих радостей на пользу врагу. По словам Собянина, эта мысль актуальна и для настоящего момента, когда тысячи россиян сражаются на Украине.

"Перед нами тоже встает выбор. Во имя мифической экономии, во имя показного сострадания отказаться от праздников. Или вопреки трагическим обстоятельствам все же оставаться людьми. Людьми, которые придерживаются национальных традиций, не теряют духа, не впадают в уныние, верят в победу", – отметил мэр.

Собянин выразил мнение, что столичным властям не стоит закупать новые новогодние конструкции, однако к празднику город необходимо украсить. По его словам, таким образом горожане получат возможность зарядиться праздничным настроением, а не только участвовать в домашних застольях. Тем не менее формат проведения новогодних праздников определят москвичи.

"Как всегда в таких случаях решать вам, дорогие друзья. Предлагаю проголосовать на "Активном гражданине", – заключил мэр.

Ранее некоторые регионы России приняли решение отказаться от новогодних мероприятий из-за СВО. Так, власти Санкт-Петербурга вместо этого направят сэкономленные средства на нужды мобилизованных. Аналогичное решение приняли в Калуге и в Нижнем Новгороде.

В Кремле подобные меры назвали слишком преждевременными. По словам источника в администрации президента РФ, такие решения являются непроработанными.



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