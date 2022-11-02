Власти пока не определились с форматом новогодних праздников в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Формат мероприятий празднования Нового года в Москве на данный момент не определен, при организации плана будет учитываться обстановка и текущая ситуация. Об этом рассказала министр правительства столицы, глава департамента финансов Москвы Елена Зяббарова в ходе пленарного заседания Мосгордумы.

"Как только будет определена концепция, она будет незамедлительно размещена на городском сайте, как это делается всегда, как это делалось в предыдущие годы. Безусловно, в нее будут внесены коррективы с учетом сегодняшнего момента", – цитирует Зяббарову ТАСС.

Так руководитель департамента финансов столицы ответила на вопрос, будут ли уместными траты на мероприятия в условиях проведения спецоперации на Украине.

Ранее ряд регионов России приняли решение отказаться от новогодних мероприятий из-за СВО. Например, власти Санкт-Петербурга вместо этого направят сэкономленные средства на нужды мобилизованных. Аналогичное решение приняли в Калуге и в Нижнем Новгороде.

В Кремле подобные меры назвали слишком преждевременными. По словам источника в администрации президента РФ, такие решения являются непроработанными.



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