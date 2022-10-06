Холдинг "РЖД" презентовал новый поезд Деда Мороза в Москве

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Холдинг "Российские железные дороги" презентовал новый поезд Деда Мороза на Ленинградском вокзале в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Подвижной состав отправится в новогоднее путешествие 22 октября 2022 года и вернется 15 января 2023 года. В ходе 85-дневной поездки состав проедет через всю страну из Великого Устюга.

"В этом году наш замечательный поезд Деда Мороза доедет аж до самой крайней точки российских железных дорог – до станции Тихоокеанская. Это будет очень длинный маршрут из Великого Устюга и обратно, поезд проедет более 33 тысяч километров, более 100 городов", – сообщил замглавы РЖД Дмитрий Пегов.

Он добавил, что расписание поезда появится 10 октября на официальном сайте компании.

В 2022 году поезд оборудовали специальным вагоном для того, чтобы Дед Мороз смог приветствовать детей и на технических остановках. Общее количество остановок составит около 200, сообщил Пегов.

"Я буду встречаться со многими ребятишками, со взрослыми, и мы будем делать этот мир чуточку добрее", – сказал Дед Мороз, который также присутствовал на презентации поезда.

Поезд состоит из 19 вагонов. В их числе будут резиденция Деда Мороза, вагон-ресторан, вагон-лавка, "Сказочная деревня" и другие.

Отмечается, что РЖД планирует сделать проект регулярным. Для этого уже составлен трехлетний план.

До этого сообщалось, что Московская усадьба Деда Мороза сможет принимать больше гостей в любое время года. Дети смогут приезжать в усадьбу и во время летних каникул.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!