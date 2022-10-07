Число браков выросло в России на фоне мобилизации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российские регионы отчитались о росте регистраций браков после объявления в стране частичной мобилизации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на управление ЗАГС субъектов РФ.

Так, в Перми с 21 сентября по 3 октября зарегистрировали 1 616 браков, из которых 449 были оформлены по ускоренной процедуре. Год назад в аналогичный период в городе поженились всего 659 пар. При этом статистика за летние месяцы этого и прошлого годов практически не отличается.

Между тем в Самарской области количество регистраций браков с 23 сентября по 3 октября составило 1 130, что в 1,3 раза больше, чем годом ранее. В Свердловской области этот показатель составил 2 285 (на 65% больше), в Челябинске – 622 (на треть больше). Между тем в Амурской области только в первые три дня после объявления мобилизации поженились 682 пары.

Ранее в столичном управлении ЗАГС рассказали, что частичная мобилизация может рассматриваться как обстоятельство, согласно которому брак может быть заключен в день подачи заявления. Там пояснили, что в таком случае потребуется предъявить повестку или другой документ, подтверждающий призыв на военную службу.



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