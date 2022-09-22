В столичных ЗАГС открыли прием заявлений на бракосочетание в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Московские ЗАГС начали принимать заявления на проведение церемоний бракосочетания в период с 4 по 7 января 2023 года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что до 2020 года 7 января являлся для сотрудников ЗАГС выходным днем. Однако из-за востребованности указанной даты проведение церемоний в этот день одобрили.

"С 4 по 7 января в Москве для молодоженов будут открыты дворцы бракосочетания № 1, 4, 5 и Кутузовский отдел ЗАГС. В Рождество (7 января) для пар будут открыты Дворец бракосочетания № 1 и Кутузовский отдел ЗАГС", – говорится в сообщении.

В 2022 году в период новогодних праздников в Москве поженились 170 пар. В Рождество, 7 января, брак заключили около 40 пар.

Ранее сообщалось, что свыше 25% московских пар при выборе даты свадьбы отдают предпочтение осени.

Отмечается, что пары часто совмещают свадьбу с другими праздниками. Выяснилось, что в этом году в выходные, приуроченные ко Дню города, с 9 по 11 сентября, поженились более 1,5 тысячи пар.

Одну из церемоний бракосочетания провели на открытии колеса обозрения "Солнце Москвы" на высоте 140 метров.

Церемония прошла в стеклянной кабине с прозрачным полом во время движения. Молодожены вошли в кабину первыми. Гости пары совершили посадку в следующую кабину, откуда могли наблюдать за ходом церемонии.

