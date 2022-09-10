Пара поженилась на открытии колеса обозрения "Солнце Москвы" на высоте 140 метров

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Сотрудники столичного ЗАГСа провели первую церемонию бракосочетания на открытии крупнейшего колеса обозрения в Европе "Солнце Москвы" на ВДНХ. Церемония состоялась на высоте 140 метров. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Она отметила, что тенденция проведения церемоний бракосочетания на популярных городских площадках активно развивается. С начала 2022 года в Москве на выездных локациях обручились на 50% пар больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Церемония заключения брака на колесе обозрения "Солнце Москвы" прошла в стеклянной кабине с прозрачным полом во время движения. Молодожены вошли в кабину первыми. Гости пары совершили посадку в следующую кабину, откуда могли наблюдать за ходом церемонии.

"Несмотря на сложность и уникальность локации, все традиционные элементы церемонии сохраняются. Молодожены услышали марш Мендельсона, поставили подписи и обменялись кольцам и даже приняли поздравление от своих гостей", – рассказала Ракова.

10 сентября Владимир Путин и Сергей Собянин открыли колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ. Церемония открытия прошла в режиме видео-конференц-связи. Путин поблагодарил создателей аттракциона за вклад в развитие сферы отдыха и развлечений в Москве. Президент отметил, что для людей очень важно иметь возможность отдохнуть с друзьями, семьей.

Колесо обозрения "Солнце Москвы" – это 30 закрытых кабин, с комфортом вмещающих до 15 гостей каждая. В кабинах есть система видеонаблюдения, кнопка связи с оператором и климат-контроль. Пять кабин оборудованы прозрачным полом.

