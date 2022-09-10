Обновление ВДНХ создает площадку для сотрудничества со странами СНГ – Путин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Восстановление национальных павильонов на ВДНХ создает площадку для сотрудничества с бывшими республиками Советского Союза. Об этом заявил Владимир Путин, выступая в "Зарядье" на праздничном мероприятии по случаю 875-летия Москвы.

"Хорошо, что Москва не жадничает, передает соответствующие павильоны, <...> реставрирует. Это создает нам замечательные возможности для продолжения сотрудничества с теми народами, <...> с которыми мы на протяжении столетий жили вместе", – сказал президент.

По его словам, на базе ВДНХ объединенные общей историей народы могли бы общаться и делиться своими достижениями.

Глава государства напомнил, что еще относительно недавно Выставка выглядела иначе, однако сегодня на нее приятно смотреть. Он также добавил, что в текущих реалиях ВДНХ отражает не только достижения прошлого, но и успехи России.

До этого Владимир Путин назвал Москву одним из самых красивых и комфортабельных мегаполисов мира. По его словам, ежегодно столица РФ доказывает свою конкурентоспособность на мировом уровне, превосходя другие города по скорости технического прогресса.

