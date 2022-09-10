Путин поздравил москвичей с Днем города

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Владимир Путин поздравил жителей столицы с 875-летием Москвы. Глава государства отметил, что Москва соединила в себе многовековую историю и энергию молодости.

"Сердечно поздравляю москвичей, да и всю Россию, с праздником, с днем Москвы, с 875-летием нашей столицы", – сказал президент в ходе праздничного мероприятия в "Зарядье".

Он отметил, что Москва полна уютных улиц и переулков, насыщена культурными и другими событиям. Глава государства также выразил гордость за столицу РФ.

"Мы гордимся Москвой, любим этот город с его величавой стариной и современным, динамичным, стремительным ритмом жизни", – добавил Путин.

Столица РФ, по словам президента, за столетия своей истории смогла сохранить молодость, а также воплотить в себе все самое лучшее нынешней высокотехнологической эпохи.

"Москва по праву считается одним из самых красивых и комфортабельных мегаполисов мира и с каждым годом подтверждает свою конкурентоспособность на глобальном уровне. <...> По дерзости замыслов и скорости исполнения <...> Москва превосходит без всякого сомнения и преувеличения крупнейшие мировые центры", – продолжил российский лидер.

Такое преображение Москвы, считает президент, стало возможно благодаря городским программам и проектам последних десяти лет. В частности, он напомнил о строительстве Большой кольцевой линии метро, о Московском скоростном диаметре, первый участок которого открылся на днях.

Кроме того, Путин коснулся и строительства жилья, напомнив, что в прошлом году в Москве ввели порядка 8 миллионов квадратных метров жилой недвижимости. Российская столица – хороший пример организации городского пространства, уверен президент.

"Там, где были пятиэтажки или заброшенные промзоны, поднимаются современные кварталы со школами, детскими садами, парками и рабочими местами", – подытожил он.

Ранее с Днем города москвичей поздравил Сергей Собянин. В ходе своего обращения градоначальник отметил, что Москву создавали трудом и талантом многих поколений, а сейчас город молодеет, развивается и становится удобнее.

9, 10 и 11 сентября Москва отмечает 875-летие. В честь праздника мероприятия проходят во всех округах и районах Москвы, однако центральными точками празднования стали 19 площадок, а также многочисленные парки, музеи, учреждения культуры.

