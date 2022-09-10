Парад судов прошел в Москве в День города

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

В День города в Москве 40 прогулочных теплоходов перевезли около двух тысяч пассажиров в рамках парада судов на Москве-реке. Об этом столичный Дептранс сообщил в своем телеграм-канале.

Теплоходы прошли от Новоспасского моста до моста Лужники. Возглавил колонну теплоход модели "Москвич" с курсантами колледжа Академии водного транспорта.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в этом году мы особое внимание уделяем водному транспорту, повышаем качество речных прогулок. В День города на Москве-реке вместе с судовладельцами мы провели парад судов, в нем приняли участие около двух тысяч пассажиров", – говорится в публикации.

Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в столице появился новый речной прогулочный маршрут "Лужники", который проходит через достопримечательности города.

Отмечается, что благодаря новой электронной платформе для судовладельцев в городе появились девять речных экскурсионных программ. Судовладельцы закрепляют за собой график работы маршрута в личном кабинете.

Все желающие могут купить билеты на речные прогулки онлайн. Также оплатить поездку можно картой "Тройка", наличными или банковской картой в кассах и на борту судна.