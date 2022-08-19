Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин объявил, что первые четыре речных электрических судна доставили в Москву из Санкт-Петербурга. Об этом градоначальник написал в личном телеграм-канале.

"В Москве встретили первые четыре речных электрических судна, которые прибыли из Санкт-Петербурга. После финальной отделки и тестовых испытаний они выйдут на регулярный маршрут Парк "Фили" – Киевский", – рассказал мэр.

Собянин добавил, что суда запустят после полноценной проверки готовности к перевозкам и безопасности. Он подчеркнул, что транспортные средства стали первыми такого класса в РФ и работают на моторах отечественного производства.

По словам мэра, на Москве-реке будут ходить 21 электрическое речное судно. Для них подготовят 23 плавучих причала. Все это в совокупности обеспечит интеграцию в транспортную сеть столицы.

Накануне сообщалось, что в приложение "Метро Москвы" добавили функцию покупки билетов на речной транспорт. Пользователи могут выбрать из 11 предложенных маршрутов, из которых семь являются прогулочными.

