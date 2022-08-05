Специалисты провели очистку дна акваторий причалов Северного речного вокзала

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Специалисты очистили от мусора дно акваторий причалов Северного речного вокзала. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства Москвы в своем телеграм-канале.

"В этом году на столичных пассажирских причалах организованы гидротехнические работы по очистке акваторий. Это необходимо из-за повреждения дна бытовым мусором и металлоломом, что может вызвать негативные последствия для безопасности перевозок", – говорится в публикации.

Отмечается, что специалисты работали в ночное время, чтобы не затруднять движение судов. Они очистили дно всех 17 причалов, в результате чего извлекли более 13 тонн крупного бытового мусора.

Ранее были проведены работы по очистке и углублению дна акватории Москвы-реки на пассажирских причалах. Заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков пояснил, что чистить реку необходимо, так как она загрязнена бытовым мусором и металлоломом, которые могут повредить теплоходы.

Он рассказал, что перед началом очистки водолазы проводят обследование дна, работы ведутся с баржи, оборудованной краном для извлечения крупного бытового мусора. Извлеченный из водоема мусор перемещают на берег, а после утилизируют. Грунт со дня же высушивают в контейнерах и отвозят на специальный полигон.