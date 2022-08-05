Специалисты провели очистку дна акваторий причалов Северного речного вокзала

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Специалисты очистили от мусора дно акваторий причалов Северного речного вокзала. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства Москвы в своем телеграм-канале.
"В этом году на столичных пассажирских причалах организованы гидротехнические работы по очистке акваторий. Это необходимо из-за повреждения дна бытовым мусором и металлоломом, что может вызвать негативные последствия для безопасности перевозок", – говорится в публикации.
Отмечается, что специалисты работали в ночное время, чтобы не затруднять движение судов. Они очистили дно всех 17 причалов, в результате чего извлекли более 13 тонн крупного бытового мусора.
Ранее были проведены работы по очистке и углублению дна акватории Москвы-реки на пассажирских причалах. Заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков пояснил, что чистить реку необходимо, так как она загрязнена бытовым мусором и металлоломом, которые могут повредить теплоходы.
Он рассказал, что перед началом очистки водолазы проводят обследование дна, работы ведутся с баржи, оборудованной краном для извлечения крупного бытового мусора. Извлеченный из водоема мусор перемещают на берег, а после утилизируют. Грунт со дня же высушивают в контейнерах и отвозят на специальный полигон.
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