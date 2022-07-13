Московские спасатели в третий раз обследуют дно водоемов. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства.

Такую процедуру проводят ежегодно несколько раз. В апреле дно очистили от бытового и природного мусора, через месяц сделали то же самое. Третий этап проходит в июле, чтобы ликвидировать первые последствия обилия отдыхающих. Мелкий мусор убирают специальной сеткой, а крупный – вручную. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.