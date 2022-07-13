В Москве спасли 60 человек на воде с начала 2022 года

13:22
Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
В столице с начала текущего года специалисты Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах спасли более 60 человек на воде. В Москве безопасность на водоемах обеспечивают 25 спасательных станций МГПСС. Об этом сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
Кроме того, более чем за полгода сотрудникам удалось провести свыше 150 тысяч мероприятий, направленных на профилактику: 35 тысяч патрулирований водных объектов и более 82,5 тысячи бесед с отдыхающими на прибрежных территориях.
В рамках работ спасатели организовали для учеников столичных школ 39 очных и 700 дистанционных занятий по правилам безопасности на водных объектах. Для 520 детей младшего возраста провели 16 уроков в ходе всероссийской акции "Научись плавать".
Свыше 60 участников проекта "PROгероев" в первый месяц лета посетили 4 занятия, посвященных знакомству с работой спасателей.
Сотрудники напомнили что в случае происшествия на воде необходимо незамедлительно обратиться по номеру 112. Для снижения количества опасных ситуаций спасатели рекомендуют выбирать для отдыха только оборудованные пляжи.
Ежедневно в городе дежурят 113 специалистов. Они обеспечивают безопасность отдыхающих на территориях возле водоемов.
Ранее москвичам напомнили основные правила безопасного поведения на водоемах. По словам специалистов Мосприроды, купаться следует в воде, температура которой составляет не ниже 18 градусов. Игнорируя данное правило, отдыхающие могут столкнуться с переохлаждением.
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