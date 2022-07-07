Вода в московских водоемах прогрелась лучше, чем в Черном море – синоптик

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Температура воды в водоемах Москвы прогрелась до состояния парного молока, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, в настоящее время в черте города температура воды составляет +23...+25 градусов, на севере столицы – +22...+23 градуса. Синоптик добавил, что в Черном море на текущий момент вода прохладнее.

"Температура воды на курортах сейчас очень комфортная, хотя это и не сравнится с Москвой. <...> Она (температура вода в Москве. – Прим. ред.) будет такой супертеплой в ближайшие дни, включая выходные", – приводит слова метеоролога ТАСС.

В Евпатории, Алуште и Феодосии, по словам Вильфанда, море прогрелось до +22 градусов. В Ялте, Анапе, Туапсе, Сочи и Геленджике – до +23 градусов.

Ранее эксперты посоветовали избегать купания, если вода в водоеме цветет или поблизости располагается свалка, а также выход сточных вод. Не следует купаться, если на теле есть раны или расчесанные укусы. Также следует беречь глаза, не погружать голову и не открывать рот. После заплыва требуется принять душ.

По состоянию на 30 июня в Москве работают зоны отдыха у воды "Путяевский пруд № 1", "Озеро Белое", "Озеро Мещерское", "Серебряный Бор – 2", "Серебряный Бор – 3", "Тропарево", "Большой городской пруд", "Школьное озеро", и "Озеро Черное".

