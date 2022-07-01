Синоптик рассказала о погоде в первой половине июля в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В ближайшие 15–17 дней июля в столице не ожидается особой жары, за исключением самых первых чисел месяца. Об этом Москве 24 рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, первая декада июля в городе будет довольно теплой. В субботу, 2-го числа, температура воздуха повысится до 27...29 градусов, в воскресенье – до 31...33 градусов.





Татьяна Позднякова ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Дневная температура в начале следующей недели составит 26...31 градус. Затем она будет в пределах 23...27 градусов. То есть сильной жары не ожидается.

Специалист отмечает, что перелом, скорее всего, произойдет ближе к середине месяца.

"Ожидается, что погоду будет определять южный циклон, который пробьется в наши широты, и он может вылить значительное количество осадков, сравнимых с полумесячной, местами даже с месячной нормой. Потом уже в тылу вот этого циклона к нам будет поступать умеренно теплый воздух", – уточнила метеоролог.





Татьяна Позднякова ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Поэтому температура не будет достигать 30-градусной отметки, будет где-то в пределах 20...25 градусов. То есть особой жары, во всяком случае ближайшие 15–17 дней июля, не ожидается, за исключением самых первых чисел.

Ранее в Гидрометцентре объявили о старте купального сезона на всех отечественных курортах. Отмечается, что в Калининграде температура воды прогрелась даже сильнее, чем в Крыму, и достигла 22 градусов. При этом крымские курорты несильно отстают. Температура воды в Алуште, Феодосии и Евпатории составляет около 21 градуса. Однако наиболее теплое море в настоящий момент в Сочи, Геленджике и Туапсе. Вода на курортах Краснодарского края прогрелась до 23 градусов.

