Синоптик рассказала о погоде в первой половине июля в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
В ближайшие 15–17 дней июля в столице не ожидается особой жары, за исключением самых первых чисел месяца. Об этом Москве 24 рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.
По словам синоптика, первая декада июля в городе будет довольно теплой. В субботу, 2-го числа, температура воздуха повысится до 27...29 градусов, в воскресенье – до 31...33 градусов.
Специалист отмечает, что перелом, скорее всего, произойдет ближе к середине месяца.
"Ожидается, что погоду будет определять южный циклон, который пробьется в наши широты, и он может вылить значительное количество осадков, сравнимых с полумесячной, местами даже с месячной нормой. Потом уже в тылу вот этого циклона к нам будет поступать умеренно теплый воздух", – уточнила метеоролог.
Ранее в Гидрометцентре объявили о старте купального сезона на всех отечественных курортах. Отмечается, что в Калининграде температура воды прогрелась даже сильнее, чем в Крыму, и достигла 22 градусов. При этом крымские курорты несильно отстают. Температура воды в Алуште, Феодосии и Евпатории составляет около 21 градуса. Однако наиболее теплое море в настоящий момент в Сочи, Геленджике и Туапсе. Вода на курортах Краснодарского края прогрелась до 23 градусов.
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