Синоптик предупредил о риске возникновения лесных пожаров в столичном регионе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С четверга, 30 июня, в Москве и Московской области прогнозируется повышенный уровень пожарной опасности из-за сильной жары, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом сообщает ТАСС.

"С 30 июня в большинстве районов Москвы и Московской области ожидается высокая пожарная опасность. Осадков выпадало очень много и в мае, и в июне, но последние шесть дней без осадков и с очень высокой температурой, потому пожароопасность начала возрастать", – сказал синоптик.

Вильфанд отметил, что уровень пожарной опасности был повышен до четвертого впервые в 2022 году, однако, по его словам, он не является чрезвычайным.

"Но все же впервые с начала года такой рост", – добавил Вильфанд.

Накануне подмосковный глав МЧС предупредил жителей Московского региона о пожарной опасности четвертого класса с 29 июня по 2 июля. В ведомстве рекомендовали ограничить выходы на природу, быть аккуратными с огнем.

Также МЧС призвало не разводить костры в лесу и на торфяниках в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках поврежденного леса, а также лесосеках, в местах с подсохшей травой и под кронами деревьев.

