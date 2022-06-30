Синоптик предупредил о риске возникновения лесных пожаров в столичном регионе

09:16
Фото: портал мэра и правительства Москвы
С четверга, 30 июня, в Москве и Московской области прогнозируется повышенный уровень пожарной опасности из-за сильной жары, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом сообщает ТАСС.
"С 30 июня в большинстве районов Москвы и Московской области ожидается высокая пожарная опасность. Осадков выпадало очень много и в мае, и в июне, но последние шесть дней без осадков и с очень высокой температурой, потому пожароопасность начала возрастать", – сказал синоптик.
Вильфанд отметил, что уровень пожарной опасности был повышен до четвертого впервые в 2022 году, однако, по его словам, он не является чрезвычайным.
"Но все же впервые с начала года такой рост", – добавил Вильфанд.
Накануне подмосковный глав МЧС предупредил жителей Московского региона о пожарной опасности четвертого класса с 29 июня по 2 июля. В ведомстве рекомендовали ограничить выходы на природу, быть аккуратными с огнем.
Также МЧС призвало не разводить костры в лесу и на торфяниках в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках поврежденного леса, а также лесосеках, в местах с подсохшей травой и под кронами деревьев.
Москвичам пообещали новую порцию экстремальной жары
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: