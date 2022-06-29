Москвичей предупредили о высоком уровне пожарной опасности

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жителей Московского региона предупредили о пожарной опасности четвертого класса с 29 июня по 2 июля, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В ведомстве рекомендовали ограничить выходы на природу, быть аккуратными с огнем. МЧС призвало не разводить костры в лесу и на торфяниках в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках поврежденного леса, а также лесосеках, в местах с подсохшей травой и под кронами деревьев.

Кроме того, не следует бросать горящие спички, окурки, горячую золу из курительных трубок.

Ведомство также напомнило об опасности сжигания в лесу и на торфяниках мусора. "При сжигании мусора вблизи леса следует учитывать, что расстояние от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев должно быть не менее 50 метров, территория вокруг места для сжигания мусора (котлованов или площадок) должна быть очищена в радиусе 25– 30 метров от хвойных деревьев, валежника, порубочных остатков других легковоспламеняющихся материалов", – добавили в МЧС.

Ранее глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что жителей столицы ждет новая волна тридцатиградусной жары.

Так, с пятницы, 1 июля, температура будет прибавлять 2–3 градуса каждый день. Таким образом, новая волна тридцатиградусной жары ожидается с 2 июля вплоть до 6 июля. Однако нынешние июньские показатели уступают 2021 году. Тогда в городе зафиксировали 34,5 градуса.

При этом, по словам синоптика, со вторника, 28 июня, до пятницы, 1 июля, столбики термометров опустятся до 25–27 градусов.

