Врач предупредил об опасности пребывания на солнце больше 20 минут

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Двадцати минут пребывания на солнце в жару или в душной комнате достаточно, чтобы получить тепловой удар. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Депздрава Москвы Андрей Тяжельников.
"Мы не рекомендуем находиться под прямыми солнечными лучами в жаркую погоду более 15–20 минут. На припеке температура может достигать 40–50 градусов", – сказал специалист.
При этом негативными последствиям чревато и просто нахождение в жаркую погоду в непроветриваемой комнате или производственном помещении с греющимся оборудованием.
В числе факторов риска, способствующих тепловому удару, врач выделил недостаточное потребление воды, физические нагрузки, ношение одежды из плотных и синтетических тканей. Чтобы обезопасить организм от перегрева, Тяжельников рекомендует не пренебрегать головными уборами.
28 июня в столичном регионе сохранится жаркая погода, при этом ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха в Москве составит 26...28 градусов. Порывы ветра будут достигать 5–10 метров в секунду.
Понедельник в Москве стал самым жарким днем с начала года. В отдельных районах города температура воздуха превышала 32 градуса.
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