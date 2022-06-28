Врач предупредил об опасности пребывания на солнце больше 20 минут

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Двадцати минут пребывания на солнце в жару или в душной комнате достаточно, чтобы получить тепловой удар. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Депздрава Москвы Андрей Тяжельников.

"Мы не рекомендуем находиться под прямыми солнечными лучами в жаркую погоду более 15–20 минут. На припеке температура может достигать 40–50 градусов", – сказал специалист.

При этом негативными последствиям чревато и просто нахождение в жаркую погоду в непроветриваемой комнате или производственном помещении с греющимся оборудованием.

В числе факторов риска, способствующих тепловому удару, врач выделил недостаточное потребление воды, физические нагрузки, ношение одежды из плотных и синтетических тканей. Чтобы обезопасить организм от перегрева, Тяжельников рекомендует не пренебрегать головными уборами.

28 июня в столичном регионе сохранится жаркая погода, при этом ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха в Москве составит 26...28 градусов. Порывы ветра будут достигать 5–10 метров в секунду.

Понедельник в Москве стал самым жарким днем с начала года. В отдельных районах города температура воздуха превышала 32 градуса.

