Синоптик заявил, что водоемы в Москве прогрелись до 24 градусов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московские водоемы прогрелись до 24 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве-реке, севернее столицы, у Звенигорода, температура воды сегодня составляет плюс 22 градуса. А значит, в черте города и на тех участках, где Москва-река впадает в Оку, и в малопроточных водоемах, на озерах и водохранилищах, температура воды составляет плюс 24 градуса", – объяснил он Агентству "Москва".

Специалист добавил, что спасаться от изнуряющей жары лучше всего вблизи водоемов, в лесу или на дачных участках.

Ранее Вильфанд рассказал, когда в столице начнет спадать жара. По его словам, уже во вторник, 28 июня, ожидается понижение температуры воздуха до 26–28 градусов. Эксперт объяснил, что в первой половине дня антициклон начнет смещаться и Москва окажется на его холодной периферии.

В среду и четверг температура воздуха понизится до 24–25 градусов, отметил он.

Однако синоптик добавил, что жара 25–30 градусов вернется в столицу 1 июля.

