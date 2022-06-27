Понедельник стал самым жарким днем в Москве с начала года

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Понедельник, 27 июня, стал самым жарким днем в Москве с начала года, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале. Воздух в городе прогрелся выше 33 градусов.

В частности, на 15:00 на ВДНХ фиксировалось 31,6 градуса тепла, в Тушине – 32,7, на Балчуге – 32,6, в Немчиновке в ТиНАО – 33,1 градуса выше нуля.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что, по предварительным расчетам, в ближайшее время существенного похолодания в столице не будет. Однако, по его мнению, объективно оценить ситуацию можно будет только в конце недели.

Специалист добавил, что с первых чисел июля температура будет превышать норму на 3–4 градуса. Он отметил, что это лето в Москве можно сравнить с летом в Краснодаре.

До этого Вильфанд рассказал, когда в столице начнет спадать жара. По его словам, уже во вторник, 28 июня, ожидается понижение температуры воздуха до 26–28 градусов. Эксперт объяснил, что в первой половине дня антициклон начнет смещаться и Москва окажется на его холодной периферии.

В среду и четверг температура воздуха понизится до 24–25 градусов, отметил он. Однако синоптик добавил, что жара до плюс 25–30 градусов вернется в столицу 1 июля.