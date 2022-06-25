Врач рассказала, как людям старше 60 лет пережить жару

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Врач-терапевт Татьяна Романенко в разговоре с Москвой 24 посоветовала людям старше 60 лет не появляться на солнце в опасное время, носить легкую одежду и пить достаточное количество воды, чтобы пережить жару без ущерба для здоровья.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что с 25 июня в Москве ожидается жара до 31 градуса. Таким образом, температурный фон в городе превысит климатическую норму на 5–6 градусов.

"Прежде всего, лучше не находиться на улице под прямыми палящими лучами солнца в неблагоприятное время. А неблагоприятное время – это после 11 часов дня и до 17 часов вечера. Это неполезно никому, в том числе людям старше 60 лет", – отмечает Романенко.

Второе правило, которого следует придерживаться, – соблюдение питьевого режима. По словам врача, обычно норма потребления воды составляет 20–30 миллилитров на килограмм веса. Но в жаркое время года количество выпитой жидкости должно быть увеличено.





Татьяна Романенко врач-терапевт Здоровому человеку в жаркое время года нужно употреблять как минимум 2,5 литра жидкости. Потому что это позволит избежать перегрева организма. Мы пьем жидкость, потеем, соответственно, организм охлаждается.

Тем не менее существуют заболевания, при которых избыток жидкости, наоборот, может навредить. Поэтому людям, страдающим от таких недугов, лучше всего проконсультироваться с врачом, который точно скажет, сколько воды необходимо пить, рекомендует терапевт. "Это могут быть, например, заболевания почек. В таком случае количество потребляемой жидкости мы ограничиваем", – пояснила она.

В жару важно правильно одеваться, продолжает эксперт. Романенко советует отдать предпочтение хлопчатобумажным и льняным тканям. Одежда должна быть светлая, чтобы отражать солнечные лучи. Кроме того, свободного кроя, чтобы не стеснять движение.





Татьяна Романенко врач-терапевт Если вы все-таки вынуждены находиться на открытом воздухе, то, соответственно, вы должны не пренебрегать головным убором. Его нужно надевать обязательно.

"Какие-то коррективы нужно внести в рацион питания. Нужно отдавать предпочтение продуктам молочно-растительного ассортимента: фрукты, овощи, кисломолочные продукты", – заключила специалист.

Ранее россиян предупредили, что на фоне жары у некоторых людей могут обостриться болезни почек, а также кожные и сердечно-сосудистые заболевания. По словам врача-терапевта Алексея Хухрева, из-за повышения температуры увеличивается нагрузка на сердце. Поэтому в такую погоду возрастают риски инфаркта и инсульта.

