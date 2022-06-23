Москвичам пообещали жару до 31 градуса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Жара до 31 градуса прогнозируется в Москве с 25 июня. Температурный фон будет на 5–6 градусов выше климатической нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Облаков мало, солнце начинает "прожаривать" подстилающую поверхность, потому прогнозируется очень теплая погода", – приводит ТАСС слова синоптика.
В частности, в Москве в четверг ожидается 23–25 градусов, в пятницу – 25–27 градусов. В свою очередь, в субботу, воскресенье, понедельник, вторник – 27–29 градусов. По области – до 31 градуса.
Синоптик предупредил, что также возможны штормовые предупреждения, так как температура выше 30 градусов в столице – это опасное явление.
По словам метеоролога, антициклон принесет жаркую погоду и "безжалостное солнце" также в Санкт-Петербург и Ленинградскую область.
Накануне Вильфанд предупредил жителей столицы о сильном ультрафиолетовом излучении в городе, начиная с 24 июня. По его словам, москвичи рискуют обгореть или получить большую дозу излучения.
Синоптик рекомендовал избегать открытого воздействия солнечных лучей с 11 до 20 часов, предохраняя кожу и слизистую глаз. По его словам, ультрафиолетовое излучение оказывает чрезвычайно губительное воздействие на организм.
Новости последнего часа: жара до 31 градуса придет в Москву 25 июня
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