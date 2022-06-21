Синоптик назвал регион, где сейчас самая комфортная погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российский синоптик Роман Вильфанд назвал регион, в котором сейчас, по его мнению, установились самые комфортные погодные условия, сообщает газета "Известия".

"Самая комфортная погода знаете где? Ямало-Ненецкий автономный округ – Салехард, Уренгой. Там температура на 10–14 градусов выше нормы, а абсолютные значения – от 21 до 24 градусов", – рассказал он.

Ранее ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков не исключил, что в этом году весь летний сезон в столице окажется прохладным.

Синоптик пояснил, что прохлада и дожди в июне этого года вызваны огромной циклонической ложбиной. Проще говоря, областью низкого атмосферного давления.

Размер ее действительно впечатляет – от Испании на западе до Красноярского края на востоке, отметил Старков. То есть вся Европа, европейская часть России, Урал и даже часть Сибири. И в ближайшие дни ее ненастные атмосферные фронты будут проходить через Московскую область, добавил эксперт.