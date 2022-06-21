Синоптики рассказали, ждать ли москвичам холодное лето

С начала недели в столицу пришла непогода. По прогнозам синоптиков, вплоть до выходных в городе будет облачно, дождливо и не сильно жарко. Более того, существует вероятность, что весь летний сезон в Москве окажется прохладным. Выясняем, придется ли москвичам мерзнуть до сентября.



"Реалии московского лета"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков не исключил, что в этом году летний сезон в столице окажется прохладным.

"Скорее всего, так и будет. Три недели лета уже прошло. Но как-то вот пока шорты мы надевали крайне редко, большей частью погода ветровочная. Хотя самое интересное, что средняя температура истекшего периода июня даже превышает климатическую норму. Таковы реалии нашего московского северного лета", – отметил эксперт.

Синоптик пояснил, что прохлада и дожди в июне этого года вызваны огромной циклонической ложбиной. Проще говоря, областью низкого атмосферного давления.





Леонид Старков ведущий метеоролог "Гисметео" Размер ее действительно впечатляет – от Испании на западе до Красноярского края на востоке. То есть вся Европа, европейская часть России, Урал и даже часть Сибири. И в ближайшие дни ее ненастные атмосферные фронты будут проходить через Московскую область.

Не радовал москвичей теплом и предыдущий месяц. Май этого года в столице оказался самым холодным с начала XXI века. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. При этом синоптик заметил, что если говорить про всю Россию, то последний месяц весны в стране был не таким уж плохим.

"Будет звучать удивительно, но специалисты Росгидромета выяснили, что если говорить о всей территории России, то месяц находится на пятом месте в ранге самых теплых за весь период наблюдений", – пояснил специалист.



"Погода будет переменчивой"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Николай Терешонок в беседе с Москвой 24 рассказал, что это лето в столице может быть переменчивым. Однако эксперт добавил, что в целом не ожидается каких-либо серьезных аномалий.



"Холодные дни будут сменяться теплом, дожди – периодами зноя. Погода будет в районе средних многолетних значений", – объяснил специалист.

В свою очередь, ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в интервью с Москвой 24 отметила, что делать долгосрочные прогнозы на все лето невозможно.





Татьяна Позднякова ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" В атмосфере постоянно происходят хаотичные явления, которые нельзя предсказать. Поэтому не стоит говорить о том, что лето будет холодным. Возможно, июль и август порадуют нас жаркими днями.

По ее словам, с середины недели воздух в городе начнет прогреваться. В среду и четверг, 22 и 23 июня, в столице будет облачная погода с прояснениями, температура поднимется до 23...25 градусов, возможны кратковременные дожди.

"А в пятницу, субботу и воскресенье будет прекрасная летняя погода. Днем стрелки термометра покажут 25...27 градусов. Это станет подарком для школьников, которые в эти даты будут отмечать выпускной. Так что я бы не стала прогнозировать слишком холодное лето. Да, погода будет переменчивой, но продолжит радовать нас жаркими днями", – заключила Позднякова.

12 июня в Гидрометцентре объявили, что в Московском регионе начался купальный сезон. Сообщалось, что в районе Звенигорода температура воды прогрелась до 21 градуса.

Мартовская Маргарита