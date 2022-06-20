Синоптики призвали не ждать жаркого лета в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина



Ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков рассказал, что лето в Москве в 2022 году будет прохладным, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Три недели лета уже прошло. Но как-то вот пока шорты мы надевали крайне редко, большей частью погода ветровочная", – сказал синоптик.

В то же время он обратил внимание на то, что средняя температура истекшего периода июня даже превышает климатическую норму. По словам Старкова, в июньской прохладе и грядущих дождях виновата огромная циклоническая ложбина, то есть область низкого атмосферного давления, расположенная в верхних широтах тропосферы.

"Размер ее действительно впечатляет – от Испании на западе до Красноярского края на востоке. То есть вся Европа, европейская часть России, Урал и даже часть Сибири. И в ближайшие дни ее ненастные атмосферные фронты будут проходить через Московскую область", – добавил синоптик.

Старков заметил, что утро понедельника, 20 июня, встретило москвичей не по-летнему. По его словам, в ближайшие дни ожидаются затяжные холодные дожди. Они начнутся во вторник, 21 июня, и будут продолжаться два дня.

За вторник и среду выпадет от четверти до половины месячной нормы осадков. При этом существенно похолодает: дневная температура понизится до 17–18 градусов.

Однако, по прогнозам метеоролога, во второй половине июня установится сухая и очень теплая погода. Днем воздух будет прогреваться до 27–30 градусов. Таким образом, к выходным в Москву придет первая в сезоне жара.

Ранее сообщалось, что наступившая неделя в столице будет дождливой и не сильно жаркой. Со среды, 22 июня, плотность облаков увеличится, вместе с ней – и интенсивность дождей. В четверг характер погоды особо не изменится, однако станет немного теплее – 20–22 градуса.