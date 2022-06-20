Синоптики призвали не ждать жаркого лета в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков рассказал, что лето в Москве в 2022 году будет прохладным, сообщает сайт "Комсомольской правды".
"Три недели лета уже прошло. Но как-то вот пока шорты мы надевали крайне редко, большей частью погода ветровочная", – сказал синоптик.
В то же время он обратил внимание на то, что средняя температура истекшего периода июня даже превышает климатическую норму. По словам Старкова, в июньской прохладе и грядущих дождях виновата огромная циклоническая ложбина, то есть область низкого атмосферного давления, расположенная в верхних широтах тропосферы.
"Размер ее действительно впечатляет – от Испании на западе до Красноярского края на востоке. То есть вся Европа, европейская часть России, Урал и даже часть Сибири. И в ближайшие дни ее ненастные атмосферные фронты будут проходить через Московскую область", – добавил синоптик.
Старков заметил, что утро понедельника, 20 июня, встретило москвичей не по-летнему. По его словам, в ближайшие дни ожидаются затяжные холодные дожди. Они начнутся во вторник, 21 июня, и будут продолжаться два дня.
За вторник и среду выпадет от четверти до половины месячной нормы осадков. При этом существенно похолодает: дневная температура понизится до 17–18 градусов.
Однако, по прогнозам метеоролога, во второй половине июня установится сухая и очень теплая погода. Днем воздух будет прогреваться до 27–30 градусов. Таким образом, к выходным в Москву придет первая в сезоне жара.
Ранее сообщалось, что наступившая неделя в столице будет дождливой и не сильно жаркой. Со среды, 22 июня, плотность облаков увеличится, вместе с ней – и интенсивность дождей. В четверг характер погоды особо не изменится, однако станет немного теплее – 20–22 градуса.
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: