Москвичей предупредили о грядущем африканском зное

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На следующей неделе Москву накроет волна зноя, воздух прогреется до 30 градусов. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

Она пояснила, что на этой неделе погода в столице будет комфортной. Синоптик отметила, что с 15 по 18 июня ожидается 22–23 градуса. При этом в некоторых районах столицы пройдут короткие дожди.

"Их принесет циклон, центр которого расположен над Кольским полуостровом. Такая погода в точности соответствует климатическим нормам", – сказала Позднякова.

Она добавила, что на следующей неделе Москву накроет волна зноя. Так, в воскресенье, 19 июня, будет 27 градусов, а на следующий день столбики термометров поднимутся до 29 градусов.

Позднякова подчеркнула, что этот антициклон сейчас регулирует погоду в Европе, где воздух прогревается до 40 градусов. Однако в Европу поступает раскаленный африканский воздух по западной периферии, а до средней полосы России дойдет лишь гребень антициклона.

"И температура будет повышаться не столько за счет притока горячего воздуха с юга, сколько за счет разогрева воздушных масс в солнечную сухую погоду и при длинном световом дне. Мы ожидаем максимум 30 градусов. Хотя для мегаполиса и это очень жарко", – заключила Позднякова.

Ранее главное управление МЧС по Москве из-за неблагоприятных погодных условий рекомендовало водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 15:00 до конца суток 14 июня местами в Москве ожидаются гроза, кратковременный дождь. При грозе будет усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.

