Синоптик предупредила о похолодании на неделе в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в разговоре с Москвой 24 предупредила жителей столицы о похолодании и дождливой погоде на неделе.

Ранее в комплексе городского хозяйства Москвы рассказали о знойном начале рабочей недели. Отмечается, что во вторник, 14 июня, столбики термометров в городе поднимутся до 26 градусов. В связи с этим горожанам посоветовали не находиться долго на солнце.

По словам Поздняковой, со среды, 15 июня, характер погоды начнет меняться: температура воздуха несколько понизится.





Татьяна Позднякова ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Во вторник последний жаркий день, когда температура в городе превысит отметку в 25 градусов. В ночь на среду столичный регион будет пересекать холодный атмосферный фронт, и последующие дни рабочей недели Москва и Подмосковье будут находиться в тыловой части антициклона.

Начиная со среды и до конца рабочей недели максимальная температура в Москве днем будет составлять 20…22 градуса. По прогнозам синоптика, практически каждый день ожидаются дожди ливневого характера от небольших до умеренных. По ночам температура воздуха составит 10...12 градусов.

Вместе с тем метеоролог не исключает, что на выходных тепло снова может вернуться в столицу.

"Сказать, что в субботу-воскресенье характер погоды поменяется, пока сложно, но, в принципе, надежда есть. Потому что постепенно власть над погодой будет переходить к антициклону. Как только он усилит свое влияние, дождей, конечно, станет больше, но и воздух постепенно будет прогреваться. Будем надеяться, что в выходные дни погода будет более комфортной для отдыха", – заключила синоптик.

Ранее из-за грозы в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности. В столице предупреждение будет действовать с 16:00 14 июня и вплоть до 00:00 15 июня. В Московской области оно в силе с 12:00 вторника до полуночи 15 июня.