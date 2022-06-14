Москвичей попросили избегать пребывания на улице из-за жары

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Москвичей призвали быть осторожными на улице из-за сильной жары, говорится в телеграм-канале городского хозяйства Москвы.
В ведомстве предупредили, что новая рабочая неделя начинается со знойного дня. Воздух прогреется до 26 градусов тепла.
Горожан попросили избегать длительного пребывания на солнце. Городские службы непрерывно мониторят температуру и состояние дорожного полотна. В ночные часы – с 21:00 до 06:00 – они обильно поливают деревья, кустарники, цветники и газоны.
Ранее в столице и Московской области объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы. В Москве предупреждение действует с 16:00 14 июня до 00:00 15 июня, в Подмосковье – с 12:00 вторника до 00:00 15 июня.
Также в Подмосковье до 21:00 вторника действует предупреждение о пожарной опасности.
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что на протяжении всей недели в столичном регионе ожидаются кратковременные дожди. При этом солнца будет много.
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