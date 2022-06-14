Москвичей попросили избегать пребывания на улице из-за жары

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Москвичей призвали быть осторожными на улице из-за сильной жары, говорится в телеграм-канале городского хозяйства Москвы.

В ведомстве предупредили, что новая рабочая неделя начинается со знойного дня. Воздух прогреется до 26 градусов тепла.

Горожан попросили избегать длительного пребывания на солнце. Городские службы непрерывно мониторят температуру и состояние дорожного полотна. В ночные часы – с 21:00 до 06:00 – они обильно поливают деревья, кустарники, цветники и газоны.

Ранее в столице и Московской области объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы. В Москве предупреждение действует с 16:00 14 июня до 00:00 15 июня, в Подмосковье – с 12:00 вторника до 00:00 15 июня.

Также в Подмосковье до 21:00 вторника действует предупреждение о пожарной опасности.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что на протяжении всей недели в столичном регионе ожидаются кратковременные дожди. При этом солнца будет много.