Москвичей предупредили о дождливой погоде на протяжении всей недели

Фото: Москва 24/Никита Симонов
На протяжении всей недели в столичном регионе ожидаются кратковременные небольшие дожди, предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфан. При этом, отметил синоптик, будет много солнца.
"Не стоит удивляться, спрашивать, когда же придет хорошее и настоящее лето. Оно уже пришло. Среднее количество дней с осадками от 18 до 20 дней в июне и июле, а многие ошибочно полагают, что самая дождливая погода осенью", – приводит слова метеоролога ТАСС.
Он отметил, что понедельник и вторник будут по-июльски жаркими. Температура воздуха будет достигать +28 градусов. Со среды, продолжил Вильфанд, начнется температурный режим, соответствующий многолетним значениям. До конца недели прогнозируется +20...+25 градусов.
На этой неделе в столичном регионе может выпасть треть от месячной нормы осадков, рассказал ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Также ожидаются грозы.
По его прогнозам, в среду дневная температура в Москве будет колебаться в пределах от +18 до +23 градусов тепла. А в четверг под влиянием антициклона воздух прогреется до +19...+24 градусов. Такая же температура ожидается в пятницу и в выходные дни, при этом в дневное время на небе соберутся кучево-дождевые облака.
В начале новой недели может выпасть треть месячной нормы осадков
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