Синоптик предупредил о дождливом начале недели в Московском регионе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Треть от месячной нормы осадкой выпадет в столичном регионе в начале предстоящей недели, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Прошумят ливни, прогремят грозы с общим количеством осадков до 21 миллиметра, что составляет два ведра дождевой воды или почти треть от всей месячной нормы. Пик осадков придется на вторую половину дня", – цитирует его РИА Новости.
При этом температура воздуха в регионе в понедельник днем составит от 20 до 25 градусов тепла и от плюс 23 до 28 градусов во вторник.
В среду в Москве похолодает и температура днем будет колебаться от 18 до 23 градусов тепла. А в четверг под влиянием антициклона воздух прогреется до плюс 19–24 градусов. Такая же температура ожидается в пятницу и в выходные дни, при этом в дневное время на небе соберутся кучево-дождевые облака.
"Таким образом, предстоящая семидневка будет влажная и по-июньски умеренно теплая", – отметил метеоролог.
Ранее Евгений Тишковец рассказал, что лето 2022 года в России окажется медовым, поскольку погода в этот период будет максимально комфортной для медосбора: без экстремальных значений, резких перепадов, при этом со скоротечными ливнями.
Тишковец отметил, что в прошлом году лето называли малиновым, в позапрошлом – персиковым.
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