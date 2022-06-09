Синоптики рассказали, что жара в Москве спадет к 15–16 июня

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Синоптики рассказали, когда в Москве спадет жара. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Согласно прогнозам Гидрометцентра, более комфортная погода установится к среде–четвергу предстоящей недели. 15 июня температура воздуха ожидается на уровне 22–24 градусов.

Во второй половине предстоящей недели станет еще немного холоднее – на уровне 20–22 градусов выше нуля.

Самый пик жары, по оценкам специалистов, придется на пятницу, 10 июня. В Москве ожидается до плюс 29 градусов.

Синоптики Московского метеобюро предупредили жителей столицы, что, несмотря на общее потепление, температура воды в городских водоемах по-прежнему остается низкой, в пределах 16–17 градусов.

Для предстоящей недели характерны короткие и локальные дожди и грозы. Эти явления станут следствием столкновения антициклона над европейской частью России и атлантического циклона с запада.

По данным комплекса городского хозяйства Москвы, четверг, 9 июня, стал самым жарким днем в столице с начала года. Показатели температуры воздуха достигали уровня 27–28 градусов.