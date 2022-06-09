Для пассажиров столичной подземки запустили объявления с советами, как справиться с жарой

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Московском метрополитене запустили объявления с советами, как справиться с летней жарой. Об этом сообщает пресс-службе столичного Дептранса.

"В столицу приходит летний зной. В связи с этим в Московском метрополитене запустили новые звуковые объявления. В них пассажирам дают короткие советы, как комфортно пережить жаркие дни", – говорится в сообщении.

В Дептрансе уточнили, что пассажирам рекомендуют пить больше воды, избегать прямых солнечных лучей и носить свободную одежду светлых тонов.

"Если вам или пассажиру, с которым вы едете в транспорте, стало плохо, вызовите скорую помощь через колонну экстренного вызова", – отметили в департаменте.

Четверг, 9 июня, стал самым жарким днем в столице с начала года. Воздух прогрелся до 27–28 градусов. При этом, по данным Метеобюро, температурный рекорд побит не был. В июне 1958 года температура в городе поднималась до 32,1 градуса.

По словам ведущего специалиста агентства "Метеоновости" Татьяны Поздняковой, по-настоящему жаркая погода задержится в столице всего лишь на два дня. В четверг и пятницу максимальная температура воздуха будет составлять 26–28 градусов, что превышает норму на 3–4 градуса. Однако в выходные столбики термометров немного опустятся.

