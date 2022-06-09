Четверг стал самым жарким днем в Москве с начала года

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Четверг, 9 июня, стал самым жарким днем в столице с начала года. Воздух прогрелся до 27–28 градусов, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

При этом, как уточнили "Интерфаксу" в Метеобюро, температурный рекорд побит не был. В июне 1958 года температура в городе поднималась до 32,1 градуса.

Городские службы в этой связи непрерывно мониторят температуру и состояние дорог.

"Ежедневно дважды в сутки проводится регламентная промывка дорог. При необходимости проведем аэрацию: в жаркую погоду она помогает охладить не только дорожное полотно, но и воздух, нагревающийся от асфальта", – говорится в сообщении.

Также специалисты с 21:00 до 06:00 обильно поливают деревья, кустарники, цветники и газоны. Москвичей призвали избегать длительного пребывания на солнце.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что по-настоящему жаркая погода задержится в столице всего лишь на два дня. В четверг и пятницу максимальная температура воздуха составит 26…28 градусов, что превышает норму на 3–4 градуса. Однако в выходные столбики термометров немного опустятся.

