Четверг стал самым жарким днем в Москве с начала года

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Четверг, 9 июня, стал самым жарким днем в столице с начала года. Воздух прогрелся до 27–28 градусов, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
При этом, как уточнили "Интерфаксу" в Метеобюро, температурный рекорд побит не был. В июне 1958 года температура в городе поднималась до 32,1 градуса.
Городские службы в этой связи непрерывно мониторят температуру и состояние дорог.
"Ежедневно дважды в сутки проводится регламентная промывка дорог. При необходимости проведем аэрацию: в жаркую погоду она помогает охладить не только дорожное полотно, но и воздух, нагревающийся от асфальта", – говорится в сообщении.
Также специалисты с 21:00 до 06:00 обильно поливают деревья, кустарники, цветники и газоны. Москвичей призвали избегать длительного пребывания на солнце.
Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что по-настоящему жаркая погода задержится в столице всего лишь на два дня. В четверг и пятницу максимальная температура воздуха составит 26…28 градусов, что превышает норму на 3–4 градуса. Однако в выходные столбики термометров немного опустятся.
Теплая и солнечная погода установилась в Москве
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