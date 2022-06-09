Синоптик рассказала, на сколько жара задержится в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что по-настоящему жаркая погода задержится в столице всего лишь на два дня.

Ранее жителей столичного региона предупредили, что четверг, 9 июня, может оказаться самым жарким днем с начала этого года. При этом в вечерние часы ожидаются осадки, местами возможна гроза, отметил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По прогнозам Поздняковой, по-настоящему жаркая погода в столице будет в четверг и пятницу, 9 и 10 июня. В эти дни максимальная температура воздуха составит 26…28 градусов, что превышает норму на 3–4 градуса. Однако в выходные столбики термометров немного опустятся.

"В субботу, 11 июня, ветер начнет меняться, температура – понижаться и в ночные, и в дневные часы", – указала синоптик.





Татьяна Позднякова ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Днем местами будет кратковременный дождь, 24…26 градусов, ночью ожидается 14…16 градусов. 12 июня преимущественно без осадков, днем максимальная температура составит 23…25 градусов, ночью будет 14…16 градусов. 13 июня ночью будет без осадков, днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь. В дневные часы ожидается 23…25, ночная температура составит 14…16 градусов.

На следующей неделе температура воздуха будет в пределах климатической нормы, отметила Позднякова.

"Поэтому как таковым похолоданием это нельзя называть. Просто волна жаркой погоды сменится на погоду умеренного характера. Предполагается, что дневная температура практически всю следующую неделю продержится на уровне 20…25", – заключила специалист.

Ранее горожанам рассказали, когда ожидается открытие купального сезона в Москве. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, желающие искупаться смогут это сделать уже с середины следующей недели. Вместе с тем синоптик напомнил, что вода должна прогреться до 20 градусов или выше для старта купального сезона.