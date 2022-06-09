Четверг в Москве может стать самым жарким днем с начала года

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Самым жарким днем с начала года в столичном регионе может стать четверг, 9 июня. В этот день столбики термометров поднимутся до 28 градусов. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня в столице в разгар дня воздух прогреется до 26...28 градусов, в Подмосковье – до 24...29 градусов. Так тепло будет впервые в этом году и в этом сезоне. До таких высот столбики термометров еще не поднимались", – отметил метеоролог.
По его словам, показатели температуры воздуха будут на 5–6 градусов выше климатической нормы.
Тишковец при этом отметил, что вечером в столичный регион с приходом гребня антициклона придут дожди, местами прогремит гроза.
"Сегодня по календарю Федорин день, если душно, а сейчас действительно душно, и относительная влажность составляет 84%, и без ветра, то это к дождю. И вот наши гидродинамические модели подтверждают это народное поверье, и к исходу дня действительно кое-где могут прошуметь скоротечные ливни и грозы", – отметил синоптик в эфире "Соловьев Life".
Ранее Тишковец рассказал, что лето 2022 года в России окажется медовым, поскольку погода в этот период будет максимально комфортной для медосбора: без экстремальных значений, резких перепадов, при этом со скоротечными ливнями. Он отметил, что в прошлом году лето называли малиновым, в позапрошлом – персиковым.
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд отметил, что текущее лето в большинстве регионов России окажется теплым, местами температурные значения даже будут превышать норму. Однако, по словам специалиста, это лето окажется менее жарким, чем прошлое.
"Утро": синоптик рассказал о погоде в столичном регионе 9 июня
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