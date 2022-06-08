Май 2022 года в России вошел в пятерку самых теплых за всю историю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Прошедший май в России вошел в пятерку самых теплых за всю историю метеонаблюдений, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"Как известно, май 2022 года в Москве стал самым холодным в нынешнем веке. Будет звучать удивительно, но специалисты Росгидромета выяснили, что если говорить о всей территории России, то месяц находится на пятом месте в ранге самых теплых за весь период наблюдений", – приводит его слова ТАСС.
Вильфанд отметил, что применительно к данной ситуации, наглядно продемонстрировавшей неоднородность погодных условий в стране, вполне уместным окажется выражение "Москва это не Россия". По словам синоптика, особенно теплым минувший май был в регионах азиатской части России.
Ранее сообщалось, что май этого года в столице стал самым холодным с начала XXI века. По данным портала "Метеоновости", средние температурные показатели по итогам месяца составили около 10,6 градуса тепла, что на 0,3 градуса ниже, чем было в мае 2017 года, который на тот момент также оказался самым холодным за долгое время.
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