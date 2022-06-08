Гидрометцентр РФ озвучил долгосрочный прогноз погоды на лето

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Текущее лето в большинстве регионов России окажется теплым, местами температурные значения даже будут превышать норму, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
"В целом температура воздуха летом на Евроазиатской территории прогнозируется около или выше нормы. Наиболее высока вероятность того, что температурный фон будет выше многолетних значений в Тюменской области, на севере Красноярского края", – сказал он.
По словам синоптика, довольно высокая вероятность плюсовых отклонений температуры прогнозируется на юге и западе европейской части России. При этом в южных регионах ожидается меньшее количество осадков, чем летом 2021 года.
"Более комфортное лето, чем прошлогоднее, прогнозируется на Черноморском побережье", – отметил Вильфанд.
В столичном регионе и ближайших к нему областях, расположенных в умеренных широтах, прогнозируется температура около или выше нормы. Однако, по словам специалиста, это лето окажется менее жарким, чем прошлое.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что лето 2022 года в России окажется медовым, поскольку погода в этот период будет максимально комфортной для медосбора: без экстремальных значений, резких перепадов, при этом со скоротечными ливнями. Он отметил, что в прошлом году лето называли малиновым, в позапрошлом – персиковым.
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