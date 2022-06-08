Москвичам рассказали о погоде в среду

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В среду, 8 июня, в столичном регионе ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Москве составит 22...24 градуса, в Подмосковье – 19...24 градуса. Ветер подует юго-западного направления с порывами до 8 метров в секунду.

"Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 30%", – говорится в сообщении.

В четверг и пятницу в столичном регионе ожидается 28 градусов тепла. Местами пройдут кратковременные дожди. Также возможны грозы. Как отмечал ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, во второй половине текущей недели температура воздуха в столичном регионе превысит климатическую норму.

В то же время синоптик предупредил, что в субботу, 11 марта, через столичный регион пройдет холодный атмосферный фронт. Из-за этого температура понизится до 21...26 градусов, а дождей и гроз станет больше.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что лето 2022 года в России окажется медовым, поскольку погода в этот период будет максимально комфортной для медосбора: без экстремальных значений, резких перепадов, при этом со скоротечными ливнями. Он отметил, что в прошлом году лето называли малиновым, в позапрошлом – персиковым.

