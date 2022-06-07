Синоптик спрогнозировал июльскую погоду в Москве к концу недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В конце недели температура воздуха в Москве будет соответствовать показателям второй половины июля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По словам синоптика, днем потеплеет до 24–27 градусов, ночью – до 14–16 градусов. Существенных осадков не ожидается.
Метеоролог объяснил, что потепление связано в том числе с насыщенностью южных воздушных масс влагой. Облака, отметил Вильфанд, будут препятствовать охлаждению поверхности почвы.
"Отрог высокого давления перемещается еще дальше к востоку, и Москва окажется в его западной периферии. Поменяется направление перемещения воздушных масс <...>. Понятно, что это настоящее тепло", – приводит слова синоптика РИА Новости.
Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что во вторник, 7 июня, в столице прогнозируется переменная облачность без осадков. Дневная температура останется на уровне +19…+21 градуса.
В четверг и в пятницу в дневные часы воздух прогреется до 25 градусов, а к концу рабочей недели температура уже будет превышать климатическую норму на 2–3 градуса.
Лето 2022 года в России окажется медовым, рассказал ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик объяснил, это связано с тем, что погода в данный период будет максимально комфортной для медосбора: без экстремальных значений, резких перепадов, при этом со скоротечными ливнями.
"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 7 июня
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