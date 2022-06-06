Москвичам пообещали жару до +28 градусов

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В четверг, 9 июня, температура воздуха повысится до +27...+28 градусов тепла, пройдут небольшие дожди, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он уточнил, что в понедельник и вторник будет период умеренной летней погоды. Прогнозируется прохладное утро – около 15 градусов тепла, а днем – +21...+23 градуса. В свою очередь, в среду температура может подняться до +23...+25 градусов. Также в четверг, пятницу, субботу и воскресенье – до +27...+28 градусов.

"Небольшие дождики ожидаются с четверга. Они будут совсем небольшими и кратковременными", – добавил метеоролог ТАСС.

Ранее в Гидрометцентре спрогнозировали, что этим летом погода в Москве и Подмосковье окажется неоднородной. В течение июня, июля и августа температура будет около или выше нормы. Тем не менее температурный фон нынешнего лета по сравнению с 2021 годом ожидается немного ниже.

До этого сообщалось, что жителей столицы ждет небольшое похолодание во второй половине июня. Несколько дней будет держаться температура от 15 до 20 градусов. Ночи станут опять прохладными – от 7 до 12 градусов. В конце же июня летнее тепло опять вернется в столицу. Так, в городе несколько дней могут быть с температурой до 30 градусов.

