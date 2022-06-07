Температура в Москве превысит климатическую норму в конце недели

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Температура воздуха превысит климатическую норму в столичном регионе со второй половины текущей недели. Об этом "Ленте.ру" рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Он отметил, что с 6 июня в столицу пришел прохладный скандинавский антициклон. Однако в среду и четверг погода будет малооблачной, без дождей, из-за чего прохладные воздушные массы начнут прогреваться.

"К тому же солнечным лучам поможет и ветер, развернувшийся на южные ромбы. В среду в центральной части Европейской России днем будет уже до 22…27 градусов, а в четверг – 23…28", – поделился специалист.

Леус подчеркнул, что температура воздуха в пятницу, 10 июня, будет на уровне 23–28 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди. Также возможны грозы.

При этом синоптик добавил, что в первый выходной день на этой неделе через столичный регион пройдет холодный атмосферный фронт. Из-за этого температура понизится до 21–26 градусов, а дождей и гроз станет больше.

"Ну и закончится неделя вновь сухой теплой и солнечной погодой. В регион опять придет антициклон, и температурный фон будет колебаться в пределах 22…27 градусов", – заключил Леус.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что лето 2022 года в России окажется медовым, поскольку погода в этот период будет максимально комфортной для медосбора: без экстремальных значений, резких перепадов, при этом со скоротечными ливнями. Он отметил, что в прошлом году лето называли малиновым, в позапрошлом – персиковым.

