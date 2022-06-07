Синоптик спрогнозировал москвичам погоду "миллион на миллион"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во вторник, 7 июня, в Москве установится теплая и ясная погода без осадков, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Погодные условия будут определяться восточной периферией антициклона с центром над Брянском, благодаря чему и москвичей, и жителей Подмосковья ждет "погода миллион на миллион", – написал он в своем телеграм-канале.

Понятие "миллион на миллион" применяется военными авиаметеорологами к ясной безоблачной погоде с высоким атмосферным давлением, обусловленной влиянием антициклона.

По данным синоптиков Гидрометцентра России, 7 июня воздух в столице прогреется до 23 градусов. Ночью же температура в городе может понизиться до 9 градусов. Влажность воздуха составит около 67%. Ветер прогнозируется северо-западный, 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление ожидается 750–752 миллиметра ртутного столба.

