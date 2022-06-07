До 23 градусов ожидается в Москве во вторник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

До 23 градусов ожидается в столичном регионе днем во вторник, 7 июня, следует из данных Гидрометцентра России.

Ночью же температура воздуха в городе может понизиться до 9 градусов. Влажность воздуха составит около 67%.

Ветер прогнозируется северо-западный, 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление ожидается 750–752 миллиметра ртутного столба.

В области температура воздуха 7 июня будет 19–24 градуса. В ночное время суток может похолодать до 5 градусов.

К концу недели в Московском регионе, как сообщил ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, потеплеет до 24–27 градусов, ночью – до 14–16 градусов. Сильных осадков в Московском регионе не прогнозируется.

При этом уже со следующей недели жители столицы смогут открыть купальный сезон. Отмечается, что примерно через 10 дней температура воды в водоемах будет на отметке почти 20 градусов.

