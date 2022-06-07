Врач рассказал, какие заболевания обостряются в жару

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал Москве 24, что в жару обостряются сердечно-сосудистые и кожные заболевания, а также болезни почек.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал жителям столицы, что температурный режим в городе в конце недели окажется сопоставим с тем, который бывает во второй половине июля. В дневные часы столбики термометров покажут до 24–27 градусов. Ночью воздух прогреется до 14–16 градусов, уточнил синоптик.

По словам Хухрева, с повышением температуры воздуха у человека возрастает нагрузка на сердце, что особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.





Алексей Хухрев врач-терапевт Возникает больше тепла, и организм пытается себя охладить. Как правило, он это делает двумя путями: за счет потоотделения и того, что включает сердце на повышенный оборот, чтобы оно быстрее гоняло кровь, а кровь отводила тепло от кожи. И то и другое для сердца – серьезная нагрузка.

В результате может обостриться сердечная недостаточность и гипертоническая болезнь, не исключены инфаркты и инсульты, предупреждает терапевт. "Они могут, конечно, произойти. Выросла нагрузка, соответственно, где тонко, там и рвется", – подчеркнул врач.

Из-за того, что в жару человек больше потеет, также могут обостряться кожные заболевания. Кроме того, солнечные лучи способны спровоцировать розацеа и дерматозы, поясняет Хухрев.

В жаркую погоду специалист советует пить достаточное количество жидкости. Особенно это важно для тех, у кого есть заболевания почек.

"При заболевании почек их фильтрующая способность снижается. А если к тому же человек теряет жидкость, то давление в почечных артериях упадет. И почки еще хуже будут фильтровать. Поэтому очень важно не заливать человека водой, но и не обезвоживать. Водно-солевой баланс здесь очень важен", – говорит специалист.

Лучше пить не менее 1,5 литра воды в день, меньше находиться на солнце и не забывать вовремя принимать назначенные лекарства, продолжает Хухрев.





Алексей Хухрев врач-терапевт Не нужно выходить на солнце в самые жаркие часы. То есть если надо работать в огороде, пусть это будет до 11 или после 16 часов. На самой жаре лучше сидеть в тенечке.

Ранее диетолог Елена Соломатина напомнила, что в жару сладкая газировка не лучший выбор для того, чтобы утолить жажду. Из-за сахара, который присутствует в таких напитках, человеку будет еще сильнее хотеться пить. Кроме того, они провоцируют раздражение слизистой ЖКТ. Поэтому следует отдавать предпочтение обычной столовой воде, рекомендует эксперт.

