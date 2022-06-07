Врач рассказал, какие заболевания обостряются в жару

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал Москве 24, что в жару обостряются сердечно-сосудистые и кожные заболевания, а также болезни почек.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал жителям столицы, что температурный режим в городе в конце недели окажется сопоставим с тем, который бывает во второй половине июля. В дневные часы столбики термометров покажут до 24–27 градусов. Ночью воздух прогреется до 14–16 градусов, уточнил синоптик.
По словам Хухрева, с повышением температуры воздуха у человека возрастает нагрузка на сердце, что особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
В результате может обостриться сердечная недостаточность и гипертоническая болезнь, не исключены инфаркты и инсульты, предупреждает терапевт. "Они могут, конечно, произойти. Выросла нагрузка, соответственно, где тонко, там и рвется", – подчеркнул врач.
Из-за того, что в жару человек больше потеет, также могут обостряться кожные заболевания. Кроме того, солнечные лучи способны спровоцировать розацеа и дерматозы, поясняет Хухрев.
В жаркую погоду специалист советует пить достаточное количество жидкости. Особенно это важно для тех, у кого есть заболевания почек.
"При заболевании почек их фильтрующая способность снижается. А если к тому же человек теряет жидкость, то давление в почечных артериях упадет. И почки еще хуже будут фильтровать. Поэтому очень важно не заливать человека водой, но и не обезвоживать. Водно-солевой баланс здесь очень важен", – говорит специалист.
Лучше пить не менее 1,5 литра воды в день, меньше находиться на солнце и не забывать вовремя принимать назначенные лекарства, продолжает Хухрев.
Ранее диетолог Елена Соломатина напомнила, что в жару сладкая газировка не лучший выбор для того, чтобы утолить жажду. Из-за сахара, который присутствует в таких напитках, человеку будет еще сильнее хотеться пить. Кроме того, они провоцируют раздражение слизистой ЖКТ. Поэтому следует отдавать предпочтение обычной столовой воде, рекомендует эксперт.
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