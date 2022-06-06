Диетолог назвала лучшее средство для утоления жажды

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Утолять жажду лучше всего обычной столовой водой с умеренной степенью присутствия минералов, рассказала News.ru диетолог Елена Соломатина.

"От сахара человек захочет пить больше. В то же время он и не напьется, потом может нанести вред здоровью. Сладкие газированные напитки не лучший выбор для жары", – отметила эксперт.

Она также призвала не употреблять много сладких газированных напитков, поскольку они вызывают раздражение слизистой желудочно-кишечного тракта и быстрое всасывание сахара.

Ранее Соломатина рассказала, что регулярное употребление магазинного кваса способно привести к диабету и преждевременному старению. Специалист предупредила, что в покупном напитке содержится большое количество сахара, что может нанести серьезный вред организму.

Врач добавила, что в хорошо побродившем квасе присутствует небольшой процент алкоголя, поэтому такой напиток нежелательно употреблять людям с заболеваниями нервной системы.

