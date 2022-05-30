Диетолог рассказал, кому следует отказаться от чая

Фото: depositphotos/IgorKlimov

Людям с гипертонией, подагрой, бессонницей и острыми заболеваниями желудка следует пить чай с осторожностью. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

По словам эксперта, крепко заваренный напиток может нанести вред людям с подагрой, потому что в нем содержится большое количество пуринов.

"Чем больше заварки мы кладем, тем большее количество пуринов проникает в напиток. То есть тем людям, у кого есть подагра, чай нужно исключить вообще либо пить слабо заваренный", – говорит Арзамасцев.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Аккуратно нужно подходить к крепкому чаю людям с повышенным давлением, потому что все-таки в нем содержится кофеин и слишком крепко заваренный напиток может повышать давление.

С осторожностью нужно пить крепко заваренный чай тем, кто страдает бессонницей, продолжает специалист. Дело в том, что в этом напитке содержится много кофеина, который препятствует сну.

"Если есть какие-то острые заболевания желудка, то чай все-таки тоже нежелательно пить. Напиток может стимулировать ухудшение ситуации", – заключил специалист.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева предупредила, что горячий чай способен спровоцировать рак пищевода. По ее словам, развитие онкологии может произойти на фоне того, что человек постоянно обжигает слизистую. Поэтому диетолог рекомендует употреблять напиток, температура которого не превышает 37–37,5 градуса.