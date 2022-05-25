Диетолог назвала самый вредный вид чая

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Самым вредным видом чая является пакетированный, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на диетолога Елену Соломатину.

Она рекомендовала вместо пакетированного чая выбирать листовой. По ее словам, в пакетики добавляют чайный мусор и остатки производства.

"Он быстро заваривается из-за измельчения. Советую не увлекаться пакетированным чаем", – отметила Соломатина.

Диетолог рассказала, что адекватное потребление чая уменьшает риск развития атеросклероза и оказывает противомикробное действие на стенки желудка у здоровых людей.

Ранее Соломатина рассказала, как выбрать диетические хлебцы. По ее словам, существует множество видов продукции, которая лишь маскируется под диетические хлебцы, при употреблении которых человек не сможет сбросить вес. Соломатина подчеркнула, что настоящие диетические хлебцы состоят из цельного зерна.

