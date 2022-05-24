Эндокринолог раскрыла два простых секрета эффективного похудения

Фото: depositphotos/vadimphoto1@gmail.com
Эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала, как помочь ускорить похудение. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
Специалист указала на важность правильного времени сна. Отдых должен занимать не меньше семи часов, при этом в постель следует отправляться не позднее 23:00. За счет такого шага можно уменьшить количество ежедневного потребления лишних калорий примерно до 380 ккал.
По словам Павловой, также следует употреблять обильное количество воды.
"Я рекомендую перед едой и в процессе выпивать не больше стакана воды, а основной массив жидкости употребить равномерно в течение дня", – добавила эксперт.
Равномерное распределение жидкости позволит избежать разбавления желудочного сока.
Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал о двух главных напитках, которые помогают эффективно похудеть. К таковым специалист отнес чай и кофе, которые стимулируют удельный основной обмен за счет кофеина.
"Доктор 24": сложности похудения
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: