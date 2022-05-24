Эндокринолог раскрыла два простых секрета эффективного похудения

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Эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала, как помочь ускорить похудение. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Специалист указала на важность правильного времени сна. Отдых должен занимать не меньше семи часов, при этом в постель следует отправляться не позднее 23:00. За счет такого шага можно уменьшить количество ежедневного потребления лишних калорий примерно до 380 ккал.

По словам Павловой, также следует употреблять обильное количество воды.

"Я рекомендую перед едой и в процессе выпивать не больше стакана воды, а основной массив жидкости употребить равномерно в течение дня", – добавила эксперт.

Равномерное распределение жидкости позволит избежать разбавления желудочного сока.

Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал о двух главных напитках, которые помогают эффективно похудеть. К таковым специалист отнес чай и кофе, которые стимулируют удельный основной обмен за счет кофеина.

